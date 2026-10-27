Organización Juvenil Comunista italiana envía solidaridad a Camagüey mediante contenedor humanitario

Roma, 27 oct.- La organización italiana Cambiare Rotta/Organización Juvenil Comunista informó hoy sobre el envío de un contenedor con ayuda para la provincia de Camagüey y a su hospital, como parte de una iniciativa de solidaridad con la isla caribeña.

En un mensaje publicado en su sitio de la red social Facebook, la agrupación precisó que la carga incluye ropa, sillas de ruedas, camillas y medicamentos, y destacó la colaboración con la Embajada de Cuba en Italia, así como con diversas asociaciones, colectivos y grupos solidarios que contribuyeron a concretar el envío.

La iniciativa forma parte de las acciones de apoyo al pueblo cubano impulsadas por organizaciones sociales y políticas italianas, en un contexto marcado por la votación mañana en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución que reclama el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba.

Cambiare Rotta vinculó el envío de la ayuda humanitaria con las movilizaciones desarrolladas en Italia en torno a esa votación y reiteró su rechazo a la política estadounidense contra la nación antillana, que calificó de instrumento de asfixia económica.

La organización subrayó que Cuba continúa sufriendo las consecuencias de décadas de bloqueo y defendió la necesidad de poner fin a esa política, al tiempo que reafirmó su respaldo a la isla y a su proyecto socialista.

En días recientes, Cambiare Rotta y Oposición Estudiantil Alternativa difundieron un comunicado exigiendo al Gobierno italiano votar a favor de la resolución cubana en Naciones Unidas.

El colectivo juvenil llamó a mantener la movilización solidaria en Italia y sostuvo que Cuba no está sola frente a las presiones económicas y políticas de Estados Unidos.

De igual forma, destacó el valor de la cooperación internacional y de las iniciativas ciudadanas destinadas a respaldar al pueblo cubano. (Texto y foto: Prensa Latina) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)