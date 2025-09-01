Moderno equipo médico beneficia a neonatos del Oriente cubano

La Habana, Cuba. – Una máquina moderna de anestesia beneficia a los recién nacidos del oriente cubano tras su puesta en funcionamiento en el Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja, de Holguín.

Ana Patricia Rivas Naranjo, subdirectora facultativa de esa institución, informó que dicha tecnología costó más de 90 mil dólares en el mercado internacional y propicia un mejor seguimiento a recién nacidos con patologías al nacer.

Señaló además que existen solo tres equipos de este tipo instalados en el occidente y del centro del país, y que el de Holguín beneficiará además a infantes de Camagüey, Las Tunas, Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma.

La máquina de anestesia incorpora ventilación de pequeños volúmenes a bajo flujo y un módulo de monitorización que permite optimizar el área de trabajo para el espacio de la atención a los neonatos quirúrgicos. (Tomado de Radio Reloj)