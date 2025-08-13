Marca personal de Laurent Estrada sobresalió en jornada cubana

Asunción.- LA MARCA personal de Laurent Estrada en la natación, el cuarto puesto del bote de cuatro remos sin timonel y los quintos lugares salidos del judo y el tiro con arco fueron los mejores momentos cubanos en una jornada en la que no tuvieron aumento en el medallero de los II Juegos Panamericanos Júnior.

Pese a no sumar ningún acceso a podio, para los de la Isla hubo momentos a resaltar como la mencionada faena de Laurent en los 200 metros estilo espalda, coronada con tiempo de 2:17.00 minutos y acceso a la final A.

Es cierto que luego ya en la discusión de medallas quedó séptima con un registro más discreto 2:20.12, pero eso no impide sentir satisfacción por lo conseguido antes.

Su compañera Andrea Becali estuvo también en la final de los 200 metros libre. Llegó a esta instancia con crono de 2:06.61 minutos marcados en la eliminatoria y aunque luego lo mejoró a 2:05.16, apenas le bastó para cerrar octava.

En ese evento se nadó “duro”, la brasileña Stephanie Balduccini quebró el récord vigente para estos campeonatos con su llegada a la meta en solo 1:58.83. El himno de Brasil se escuchó más de una vez en el Complejo Acuático Olímpico y ya son 10 los metales de oro que guarda junto a cinco de plata y uno de bronce.

La gimnasia rítmica inició también en esta jornada con los programas de aro y pelota para las del individual y cinco aros el conjunto. Lizabeth Godales acumula por el momento 36.000 puntos tras recibir 18.950 en la primera de esas pruebas y 17.050 en la otra.

En el conjunto la nota fue de 14.650 unidades, que le depararon un sexto lugar cuando todavía falta competir con la selección de cinco pares de masas.

Para este martes además del cierre del all around en la gimnasia, continuarán los partidos de fases de grupo para el balonmano (f) y el voleibol (f), este último ganador 3-0 en su más reciente salida frente a Costa Rica y tendrá como próximo oponente un elenco anfitrión que no debe ofrecer mucha resistencia.

Los tiradores, que se despidieron pronto de las competencias individuales de pistola y fusil de aire a 10 metros, estarán entonces en las pruebas de equipos mixtos previstas como finales directas.

La arquería pondrá el punto final con las discusiones de medallas y lo más importante para Cuba será la batalla por el bronce ante Bermudas en el equipo mixto de recurvo, que defienden Elaimis García y Abrham Pérez.

El ciclismo de pista hará su debut este martes con la persecución y la velocidad por equipos, en ambos casos entre mujeres, y el tenis estará con las eliminaciones de dobles luego de que Meliza Pérez y Yohan Sánchez fueran ya eliminados en el single.

Uno de los momentos culminantes de la jornada –por el posible aporte de medallas– pudiera llegar con el judo en el que serán cuatro los representantes de la Isla, todos con inicio en cuartos de final.

Dayanara Curbelo (+78 kg) enfrentará a la costarricense Ariannne Chávez, Lisrialis González (78 kg) a la paraguaya Nahyr Angelacio, Naysdel Cardoso (90 kg) se las verá con el venezolano Samuel Corzo, y Jonathan Cordero (+100 kg) ante el dominicano José Miguel Brache. (Tomado de Jit)