Leones y Cazadores llegan a 40 triunfos en la 64 SNB

La Habana.- IMBUIDOS en concretar su avance a la postemporada, Leones de Industriales y Cazadores de Artemisa lograron este domingo sus triunfos número 40, en la tercera fecha de recuperación de juegos de la 64 Serie Nacional de Beisbol.

En su feudo del Estadio Latinoamericano, los azules capitalinos dejaron detrás una racha adversa de cuatro derrotas y vencieron 12×5 a Isla de la Juventud, con el séptimo triunfo de Raymond Figueredo, que lanzó cinco entradas.

Le apoyó Remberto Barreto, quien retiró sucesivamente a los nueve bateadores que enfrentó en tres innings de relevo.

Por Industriales, que dejó a 11 corredores en circulación, Ángel Alfredo Hechavarría conectó de 6-4, incluido su decimotercer jonrón de la temporada e impulsó tres carreras.

También hubo cuadrangular de Yaser Julio González, que remolcó cuatro anotaciones ubicado como cuarto bate.

En el parque Nelson Fernández, el visitante cuadro de Artemisa venció 4×3 al de Mayabeque.

Daniel Alejandro García lanzó 5.1 innings para acreditarse el triunfo, y el incombustible José Ángel García sacó el último out y firmó su décimo salvamento.

Yansué Moré pegó de 4-3, incluido batazo de vuelta completa, e impulsó tres carreras.

El monarca exponente Leñadores de Las Tunas, líder de la campaña, le endosó paliza de 12×1 a Ciego de Ávila en su Estadio Julio Antonio Mella.

Con eso la tropa tunera se separó a dos juegos de su más cercano perseguidor, Matanzas, y ya tiene casi asegurado uno de los dos boletos directos a la IV Liga Élite del Beisbol Cubano.

Los anfitriones pegaron 15 jits con destaque para Yosvani Alarcón, que se fue de 4-2 con tres carreras propulsadas. Yudier Rondón y Norge de Jesús Torres empujaron dos cada uno. (Tomado de Jit)