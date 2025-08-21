Las piernas doradas de Jocelyn Echazabal

Asunción.- LA NOCHE volvió a ser fría en esta ciudad, no tanto como en jornadas anteriores, y tampoco lo suficiente para “congelar” las piernas de Jocelyn Echazabal, que apretó el acelerador sobre los obstáculos para conseguir el cuarto oro de los cubanos en la justa de atletismo de los II Juegos Panamericanos Júnior.

«Sabía que yo tenía que poner el cuarto, no podía pasarme igual que en la final del mundial, cuando tropecé y entré última», aseguró la habanera tras parar los cronómetros en 13.29 segundos para llevarse la corona de los 100 metros con vallas, por delante de la barbadense Maya Rollins (13.51) y la brasileña Lays Silva (13.60).

«No venía buscando un tiempo, solo pensaba en ganar. Incluso, pudo ser mejor si no hubiera tropezado con la penúltima valla», confesó arropada por la bandera cubana en la zona del estadio del Comité Olímpico Paraguayo que acoge los intercambios con la prensa.

Jocelyn era una de las cartas más seguras de la delegación de la Isla en esta cita. Sus marcas le situaban como clara favorita yella lo hizo valer, al punto de rebajar hasta los 12.95 segundos su marca personal y dejarla como récord para la competencia.

«Todavía falta, voy a estar en el relevo de 4×100 metros y queda historia por contar aquí», adelantó antes de seguir dando muestras de la tranquilidad por saber que ha escrito en tierras guaraníes una página importante de su historia.

OTROS DETALLES DE LA JORNADA

– En los 400 metros con vallas Liliet Cabrera y Betsy Casanova no tuvieron una buena competencia y dejaron tiempos muy discreto para su nivel. La primera ancló en la quinta plaza con un crono de 1:00.15 minutos y su compañera quedó octava con 1:02.08.

– Kellys Madrazo cerró séptima en el escalafón en el heptatlón al completar solo 4395 unidades, cumulado en el que pesó la descalificación en la prueba de 200 metros celebrada en la primera jornada.

– Para Leonel González no fue la noche ideal para lanzar el martillo. Solo consiguió enviar el implemento hasta los 51,77 metros, para despedirse en el puesto 11.

– A pesar del esfuerzo, Camila Rodríguez no logro finalizar la carrera final de los 400 metros.

– Luego de completadas las primeras tres fechas del programa del Deporte Rey en la cita continental, Cuba lidera el escalafón por naciones con balance de cuatro medallas de oro, tres de plata y un bronce. Canadá (4-3-0) y Colombia (4-2-1) le siguen en ese orden. (Tomado de Jit)