Hallan restos de tortuga extinta en el oriente de Cuba

Se registra el hallazgo de restos referibles a la tortuga extinta Chelonoidis cubensis, procedentes de una cueva en Gibara, Holguín. Los especímenes recobrados se encuentran poco mineralizados.

Este constituye el segundo reporte de la especie para la paleofauna de la región nororiental de Cuba, escribe Luis Mariano Rodríguez Garrido, profesor del Instituto Preuniversitario Urbano Luis Martínez Almaguer (Gibara, Holguín) en la revista Novitates Caribaea.

Este depósito clasifica como tipo B, caracterizado por desarrollarse en accidentes cársicos de cuevas con presencia de sumideros, que actúa como captadores de aguas circulantes, en cuyo interior se pueden encontrar restos de animales que murieron fuera.

La presente contribución permite reafirmar la riqueza en especies que tuvieron los ecosistemas cuaternarios de Cuba.

La amplia distribución que tuvo no solo en occidente, sino también en el oriente cubano confirma, además, la común asociación de sus especímenes con los de perezosos antillanos. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)