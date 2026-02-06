Funcionaria santacruceña del Centro de Higiene y Epidemiología valora de positiva situación epidemiológica

Santa Cruz del Sur, 6 feb.- Odisleydis Sánchez Trápaga, subdirectora del Centro Municipal de Higiene y Epidemiología valoró de positiva la situación epidemiológica en Santa Cruz del Sur en lo transcurrido de 2026. Aunque hizo un llamado a que no exista en momento alguno sobredosis de confianza por la población, colectivos de centros laborales y estudiantiles.

Destacó que los casos febriles y confirmados por contagio de dengue y Chincungunya han decrecido. Dijo que se hizo un trabajo minucioso el anterior calendario para poder alcanzar los niveles favorables que se experimentan actualmente frente a las arbobirosis.

Pero tiene que prevalecer, insistió, la colaboración comunitaria con las tareas de limpieza en los barrios. Informó que en el pasado mes de enero no se colectaron focos del mosquito Aedes Aegypti.

En lo transcurrido de febrero se detectaron 11, en su mayoría larvarios, por lo que hay que continuar cumpliendo con el auto focal y apoyar a los integrantes de la brigada antivectorial en su quehacer por hogares, organismos y entidades.

Declaró Sánchez Trápaga que en los primeros días del mes de enero se suministró el insecticida abate a todos los depósitos con agua de las zonas urbanas de Santa Cruz del Sur por la brigada antivectorial, a fin de evitar el incremento de larvas de Aedes Aegypti. La Licenciada en Enfermería exhorta a los pobladores a no desechar el vital líquido porque cambie el sabor. El producto suministrado, acotó, cuesta muy caro a Cuba importarlo.