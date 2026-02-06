Trabajador de Mipyme santacruceña realiza donación a Casa de Abuelos

Santa Cruz del Sur, 6 feb.- José Enrique Villafaña Laguna, trabajador del punto de venta Sleo, perteneciente a una mediana y pequeña empresa (Mipyme) santacruceña, hizo una donación de varios productos a la Casa de Abuelos Ramón Montero Hernández, ubicada en el emporio cabecera.

El lugareño aportó a la institución de Salud Pública de 20 bolsas de espagueti, coditos, arroz, azúcar, aceite para cocción y detergente. El solidario desprendimiento, señaló, que extenderá a otros sectores, se debe a que en ese inmueble reciben atención durante el día más de 40 adultos mayores.

José Enrique resaltó que cumplir con ese deber hace mejores personas a las mujeres y hombres de los puntos de ventas de Mipymes al compartir con personas vulnerables los productos que se comercializan en su establecimiento, teniendo en cuenta la situación económica existente.

El santacruceño Villafaña Laguna insta a sus colegas del ámbito no estatal a ser solidarios, ofrecer entre los productos que tienen a la venta, dándole a conocer a las autoridades gubernamentales de Santa Cruz del Sur, el deseo del aporte y la cantidad, destinado a las instituciones de salud, seguridad social, y a personas vulnerables de este territorio.