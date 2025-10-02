Encuentran un enorme monstruo marino en la costa este de Rusia (+ Fotos)

Las imágenes de los restos de una gigante criatura marina encontrada en una de las islas Kuriles, en Rusia, ha causado revuelo en Internet. Científicos entrevistados por RBK afirman que el inmenso esqueleto pertenece a la familia de los cetáceos.

Los restos se descubrieron en la costa de la isla de Kunashir, el punto más meridional en la geografía del archipiélago. Testigos presenciales dijeron que los huesos yacen en la playa hace dos meses. Asimismo, confirmaron que al principio solo encontraron una masa indistinta sin signos visibles de huesos, pero tras la última tormenta apareció en la arena un esqueleto con una aleta.

“Se trata de algún tipo de ballena”, sostiene la doctora en Biología, Olga Filatova, quien señala que es difícil precisar su familia debido a la imposibilidad de evaluar su tamaño a partir de la fotografía y destaca que el hallazgo aporta poco valor para la ciencia, puesto que las partes se encuentran en un mal estado de conservación. Además, la científica quitó importancia al revuelo causado, ya que en el litoral constantemente se producen varamientos de ballenas.

Por su parte, el profesor del departamento de zoología de vertebrados de la Facultad de Biología de la Universidad Estatal de Moscú, Vladimir Shajparonov, coincidió en que realmente podrían tratarse de restos de una ballena, probablemente del suborden de las ballenas barbadas. No obstante, considera que la clasificación no es segura, ya que la única pista es el esqueleto de una extremidad delantera. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)