Empresa Pesquera Industrial de Nuevitas enfila positivamente sus proas para capturas de especies

Nuevitas, Camagüey, 10 mar.- Al finalizar el mes de febrero la Empresa Filial Pesquera Industrial de este municipio camagüeyano sobrecumplió sus planes de captura anual, tanto para el mercado internacional como para el nacional, a pesar de las recrudecidas limitaciones de combustible que enfrenta Cuba.

En el caso de las especies exportables se registra un acumulado del 155 por ciento; mientras que la entrega general (las destinadas a la exportación y las de escama) es del 104 por ciento, con un total de 70 toneladas y 800 kilogramos (kg).

En lo que respecta al cobo, que es un rubro exportable, hasta la fecha se registra un impresionante 227 por ciento.

Este logro ha sido protagonizado por las tripulaciones de Ferrocemento 289, Jaruco 34 y Chernera 6, de la Empresa Filial Pesquera Industrial de esta ciudad costera, según publicó en la red social Facebook, Roger Esparraguera Guerra, director de la entidad.

Rainiel Gómez Díaz, jefe de Operaciones pesqueras en la unidad, explicó que exportan cobo y langosta y se están preparando para incorporar esponja.

“En dependencia de la disponibilidad de combustible asumimos la captura de cobo y no de langosta debido, además, a problemas técnicos en las embarcaciones destinadas a ese fin”, acotó.

Asimismo, Gómez Díaz especificó que para el cumplimiento de las especies de escama se apoyan en las entregas de los lista quinta (trabajadores por cuenta propia) y de la brigada de acuicultura que pesca en espejos de agua y presas.

Los resultados de la Filial Pesquera Industrial de Nuevitas responden al desarrollo económico de la empresa y del país, y a las propuestas para contribuir a la alimentación de los lugareños. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

