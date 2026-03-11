Sin batear, Cuba sufre primer revés en el Clásico Mundial de Beisbol

La Habana.- CUBA cedió este lunes 1×4 contra el anfitrión Puerto Rico, por el grupo A del VI Clásico Mundial de Beisbol (CMB), con sede en San Juan.

En el Estadio Hiram Bithorn, el conjunto del mentor Germán Mesa apenas pudo conectar dos jits, y así es muy escabroso rescatar una sonrisa en un certamen tan exigente.

Al ser maniatado sus maderos, el cuadro cubano no pudo aprovechar las bases por bolas concedidas por los serpentineros rivales. No llegó nunca el batazo remolcador. Y esa sequía productiva se paga caro al nivel como este.

Un doblete con bases llenas del experimentado capitán Martín Maldonado frente abridor Julio Robaina, en el segundo episodio, inclinó temprano la balanza a favor de los boricuas, y certificó el revés del zurdo antillano-

La cuarta y última carrera del apodado “Team Rubio” sonó la registradora con elevado de sacrificio de Carlos Cortés en el quinto acto, frente a los envíos del primer relevista Yosimar Cousín, quien sacó ocho outs, cuatro de ellos por ponches.

Cuba concretó su única anotación en el sexto inning frente al rescatista Yacksel Ríos, por doblete de Alfredo Despaigne fusionado con un error.

Con esa conexión, Despaigne llegó a 29 jits y se ubicó tercero en la historia del CMB, detrás de Frederich Cepeda (32) y Carlos Beltrán (30).

Esta fue la tercera ocasión en que se enfrentaban ambos conjuntos en estos certámenes. Hace 20 años, (10 marzo de 2006), jugaron por primera vez en el mismo Estadio Hiram Bithorn, con victoria para los locales (Ko, 12×2).

Pero en la segunda ronda, que también se desarrolló en el Bithorn (15 de marzo), Cuba tomó revancha y venció por la mínima (4×3).

Este triunfo de lunes concedió a Puerto Rico el primer boleto del grupo A para la próxima fase de cuartos de final.

Cuba se acogerá este martes a su segunda fecha de descanso y el miércoles disputará el partido de vida o muerte contra Canadá, para definir el segundo cupo.

Para ese vital trámite, Mesa le entregará la bola al zurdo de los Halcones de SoftBank, Liván Moinelo, quien venció a Panamá en el debut del pasado día 6. (Tomado de Jit)