Empresa Eléctrica de Granma reporta progresos constructivos en parque fotovoltaico Las Tapias
Granma, 8 ago.- La construcción del parque fotovoltaico Las Tapias, ubicado en el corazón del municipio costero de Manzanillo, provincia de Granma, avanza significativamente, consolidándose como un hito clave en la transición cubana hacia las energías renovables y el desarrollo sostenible.
Este megaproyecto, una vez concluido, aportará 21.8 megavatios de potencia al Sistema Electroenergético Nacional (SEN), convirtiéndose en el cuarto parque solar de su tipo que se construye en Granma, donde ya se han inaugurado bajo el programa 1 006 MW B otros tres parques en los municipios de Bayamo, Río Cauto y Niquero.
Los trabajos constructivos registran progresos notables en múltiples frentes. En materia de seguridad e infraestructura, se ha logrado la finalización y puesta en funcionamiento de las garitas de vigilancia, incluyendo la garita principal y dos adicionales, garantizando así la protección constante del área y del personal. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)