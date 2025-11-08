Empresa Cárnica de Camagüey fortalece alianzas para impulsar la producción

Camagüey, 8 nov.- Con el objetivo de organizar la contratación de ganado y otros insumos para mejorar los rendimientos productivos de cara al 2026, la Empresa Cárnica de Camagüey consolida sus vínculos con el sector de la Agricultura y productores locales.

Jaqueline Rodríguez Gómez, directora de producción de la entidad, señaló que el presente año se ha caracterizado por varios incumplimientos en municipios como Vertientes, Santa Cruz del Sur, Sierra de Cubitas y Esmeralda.

Ante este escenario, la empresa está implementando estrategias dirigidas a garantizar calidad y estabilidad en las producciones, con el fin de abastecer la canasta familiar normada, el consumo social y generar ingresos desde la industria.

Entre las medidas adoptadas Rodríguez Gómez mencionó la aplicación de un pago diferenciado por sobrecumplimiento, la agilización de los procesos de conciliación y el establecimiento de un vínculo directo con los productores, buscando mayor cooperación y apoyo.

La directora destacó que en un contexto marcado por carencias y necesidades, muchas dificultades pueden resolverse mediante el trabajo conjunto de todos los actores involucrados. “Mejorar la productividad de los campesinos se revierte directamente en un incremento de las entregas a la industria”, explicó.

Asimismo, Rodríguez Gómez enfatizó en la importancia de agilizar los procesos pendientes, haciendo referencia específica a trámites que se han prolongado desde meses anteriores. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)