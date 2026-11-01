El audiovisual joven vuelve a Camagüey este noviembre

La Habana, 1ro nov.- La organización cubana que reúne en sus filas lo mejor del pensamiento cultural y la creación artística joven en Cuba invita a la 36ta. edición de la muestra audiovisual El Almacén de la Imagen, que se celebrará del 27 al 29 de noviembre de 2026, en la ciudad de Camagüey.

Así, la Asociación Hermanos Saíz anuncia en sus redes sociales que en este importante espacio podrán participar los realizadores de hasta 35 años de edad, sean o no miembros de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), y cubanos o personas de otras nacionalidades, residan o no en el país.

Las obras no podrán haber sido presentadas en ediciones anteriores de la muestra.

Las mismas serán enviadas en formato digital, identificadas y con la planilla de inscripción adjunta (el incumplimiento de este acápite causa la eliminación automática de la obra enviada), y los audiovisuales pasarán a formar parte del archivo audiovisual de la AHS.

Precisa también que se competirá en las siguientes categorías: Ficción, Documental, Animado, Corto (de hasta 3 minutos) y Promocionales (spot, cápsula, videoclip y making off). Sin carácter competitivo se podrá participar en las modalidades de Web Series y largometrajes.

Al participar en el concurso, el autor autoriza la proyección de su obra en futuras muestras itinerantes de promoción de El Almacén de la Imagen o de la AHS. La decisión del jurado de premiación, así como la del jurado de admisión de las obras en concurso, será inapelable.

Un comité, integrado por destacadas personalidades del ámbito audiovisual, otorgará un Gran Premio, denominado Luces de la Ciudad, consistente en diploma acreditativo y el pago de 50 000.00 CUP, a la mejor realización, sin distinción de género ni modalidad.

Además, se otorgarán reconocimientos en cada una de las siguientes especialidades: Dirección, Guion, Fotografía, Edición, Dirección de arte, Sonido, Música original y Producción. A ello se suman los premios colaterales que conceden diferentes instituciones y centros culturales.

La muestra incluye un pitching para la producción de un proyecto en los géneros de ficción, documental y animación. Los proyectos seleccionados recibirán la beca El Reino de este Mundo, que otorga la Asociación Hermanos Saíz, con un monto de 180 000 CUP para ficción y 150 000 CUP para animación y documental.

Los interesados deben saber que solamente será admitida una carpeta por realizador audiovisual, que debe pertenecer a la zona centro-oriental y no puede haber sido presentada en ediciones anteriores de la Muestra. Además, debe recoger la sinopsis de la obra, la argumentación, la nota de intención del equipo técnico, la propuesta de guion literario y técnico, y una breve ficha del equipo de realización.

Durante el evento se desarrollarán actividades presenciales y virtuales: conferencias, talleres, muestras colaterales y encuentros con reconocidos creadores del audiovisual, entre otras modalidades de programación.

Como cada año, también se convoca dentro del evento la muestra expositiva Las Imágenes Posibles, que se desarrollará en la galería Miras, de la Casa del Joven Creador. Se podrá participar en todas las manifestaciones de las artes plásticas, y la selección curatorial correrá a cargo de los especialistas seleccionados por la sección de Artes Visuales.

Los mismos decidirán qué proyecto expositivo será el ganador y pasará a ser montado, de acuerdo a la línea temática del evento y la afinidad con el audiovisual. Los trabajos se podrán entregar en formato digital para la selección del jurado y el escogido como ganador contará con el financiamiento para la producción de la AHS (este monto no será superior a los 25 000.00 CUP)

El plazo de admisión vence el 10 de noviembre del 2026.

Para cualquier información, contactar a través de las redes sociales del evento y del correo: elalmacendelaimagen@gmail.com y a su perfil en https://www.facebook.com/elalmacendelaimagen (Tomado de Juventud Rebelde)