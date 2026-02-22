Efectúan clases prácticas en Día de la Defensa en Santa Cruz del Sur

Santa Cruz del Sur, 21 feb.- Este viernes dedicado al Día de la Defensa se efectuaron clases prácticas en instalación de la Unidad Empresarial de Base (UEB) CULTISUR con la presencia de las máximas autoridades del Consejo de Defensa y representantes del Sector Militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Departamento de la Defensa de Santa Cruz del Sur.

En la jornada matutina en la que se encontraban también los presidentes de las Zonas de Defensa de los Consejos Populares Norte y Sur y miembros de grupos y subgrupos, se puntualizaron las acciones a cumplir en el terreno por el Batallón 430 en caso de agresión enemiga.

En el acto realizado de reafirmación revolucionaria al concluir el Día de la Defensa en estos predios la pionera Ana Paula Pedrosa Pérez, jefa de colectivo de la escuela primaria Ignacio Agramonte, refirió que el amor a Cuba lo demuestran los educandos en el cumplimiento del primer deber el estudio y en las tareas de la Organización de Pioneros José Martí.

En las palabras de clausura, Araelia García Rojas, vicepresidenta del Consejo de Defensa local señaló que los santacruceños están convencidos de que resulta prioridad la preparación para la defensa ante las amenazas del presidente estadounidense Donal Trump y su camarilla. Finalizó su intervención declarando los versos del poeta Bonifacio Birne.