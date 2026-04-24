La Habana, 24 abr.- Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, sostuvo hoy fraternales encuentros con los embajadores de la Federación de Rusia y de la República de Belarús en La Habana, Viktor Koronelli y Vitali Borchuk, respectivamente, en los que ambas partes ratificaron la voluntad de continuar fortaleciendo las históricas relaciones interparlamentarias.

Según dio a conocer la cuenta oficial del Parlamento cubano en la red social X, durante el intercambio con el embajador ruso, se destacó la importancia de profundizar los lazos entre los órganos legislativos de ambas naciones, en el contexto de las tradicionales relaciones de amistad y cooperación que unen a Cuba y Rusia.

En el encuentro con el diplomático belaruso, Lazo Hernández y Borchuk coincidieron en que los vínculos interparlamentarios continúan fortaleciéndose, como reflejo del sólido estado de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Las partes expresaron su interés en seguir ampliando el intercambio legislativo y la cooperación en temas de interés común.

Las relaciones de Cuba con Rusia y Belarús se han caracterizado por la solidaridad y el apoyo mutuo en los foros internacionales. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

