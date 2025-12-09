Despliegan operativo sanitario en Granma

Granma, Cuba.- Tras el huracán Melissa, las condiciones ambientales han disparado la focalidad del mosquito Aedes Aegypti, elevando el riesgo de transmisión de Arbovirosis en la provincia de Granma.

Los municipios de Jiguaní, Cauto Cristo, Manzanillo y Buey Arriba son los más vulnerables, mientras que Bayamo y Río Cauto se encuentran ya en fase de transmisión activa.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias han intensificado las acciones de control, que incluyen fumigación en calles y viviendas, tratamiento focal, abatización, higienización y pesquisa activa de casos, con un llamado urgente a la participación comunitaria en las medidas de autofocal doméstico.

Las autoridades advierten contra la automedicación, especialmente con aspirina, por el riesgo de hemorragias en casos de dengue, la situación demanda un esfuerzo conjunto de instituciones, el sistema sanitario y la población para frenar la propagación. (Tomado de Radio Reloj)