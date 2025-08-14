Dayanara Curbelo: la judoca que rompió el estambre en Asunción

Asunción.- EN EL corazón de Artemisa, donde el sol parece brillar con mucha fuerza sobre los sueños jóvenes, una judoca comenzó a escribir su propia historia de gloria. Ella es Dayanara Curbelo (+78 kg), quien se alzó con el primer título de la delegación cubana en los II Juegos Panamericanos Júnior.

Ella dejó claro que el talento cubano sigue marcando presencia en los tatamis del mundo. Y con sus halones y potentes agarres de solapa, superó en la final por descalificación a la chilena Kharla Casas, después de haber vencido a la costarricense Ariannne González (descalificación) y por ippón a la canadiense Alisa Kofman.

Ella no es una atleta común. Según se aprecia, su éxito no se debe únicamente a sus habilidades técnicas, sino a una rutina férrea que comienza antes del amanecer.

«En el judo no hay nada fácil. Todo requiere de un trabajo duro, máxime si venía a un evento tan importante y soñaba con una medalla. Sé que debo mejorar mucho para ser mejor judoca y poder ganar en eventos que se avecinan», confesó tras saberse campeona de un evento en el que tuvo el honor de portar la bandera cubana durante la ceremonia de inauguración.

Curbelo considera también que necesita desarrollar mayor cantidad de elementos técnicos, como son las técnicas de hombro -a pesar de su estatura- y cadera, además de mejorar la fuerza. Es consciente de sus debilidades y trabaja cada día para superarlas. Esa humildad y disciplina son lo que la hacen especial.

«Cuba ha tenido muy buenas judocas y yo quisiera parecerme a ellas. Pero eso requiere de total disciplina y dedicación, algo que me enseñaron mis entrenadores de Artemisa desde que empecé en el judo desde los 13 años», comentó.

A pesar del título, la joven artemiseña mantiene los pies en la tierra. “Este oro no significa que ya llegué. Al contrario, me mostró cuánto debo mejorar. Quiero pulir mi técnica, fortalecer mi mente y seguir aprendiendo de cada combate”, concluyó con madurez sorprendente. (Tomado de Jit)