Dalia Isabel Mesa Pérez, una santacruceña formada en el trabajo político ideológico

Santa Cruz del Sur, 2 nov.- Dalia Isabel Mesa Pérez creció en un barrio del Reparto Jacinto González de Santa Cruz del Sur, donde las tareas de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) eran continuas. De la mano de sus padres conoció y aprendió del trabajo político ideológico que se realiza a nivel de esas estructuras, sirviéndole para más adelante.

La jefa de Recursos Humanos de la base de taxis, luego de ómnibus, en reunión de vecinos fue elegida delegada de la circunscripción dos del Consejo Popular (CP) Sur. Días después en la Asamblea Municipal del Poder Popular los delegados que la conformaban en ese momento aprobaron que fuera la presidenta de la mencionada demarcación política- administrativa.

Transcurría el mes de octubre de 2008. No imaginaba la joven representante de electorado que en la octava jornada del mes de noviembre de ese año tendría que asumir una gran labor como mujer y dirigente. La fémina mantuvo la información oportuna de la inminente amenaza del huracán Paloma, a sus 11 delegados de circunscripción, grupo de trabajo comunitario, brigadistas de la Cruz Roja y muchos otros lugareños.

Evocó Mesa Pérez que se trasladaron de inmediato a centros de evacuación los residentes en la comunidad de La Playa, los Repartos Fernando del Toro y Jacinto González, áreas vulnerables a inundación y penetraciones del mar, donde todo el que quiso sacar sus bienes y recursos de la zona de peligro se contó con camiones puestos a disposición de la tarea.

Más de Dos Mil 200 viviendas tuvieron afectaciones totales o parciales. “Mi casa la derrumbó Paloma. “Dormí durante varios meses en una colchoneta tirada en parte del piso de la casa de mi mamá hasta que logré levantar con esfuerzo propio una vivienda temporal”, comentó.

Ella y sus compañeros de labor del CP Sur, como los del resto de estos predios, hicieron los imprescindibles levantamientos casa a casa con la presencia de un técnico de la Dirección Municipal de la Vivienda para definir la cantidad de recursos materiales a entregar para el arreglo de los inmuebles dañados por el fenómeno hidrometorólogico.

Rrecalcó Dalia Isabel que arduo fue el quehacer de los trabajadores sociales en la entrega a familias y personas que vivían solas de filtros de agua, colchones, sábanas, televisores y refrigeradores, entre otros recursos.”En Cuba el Estado no deja a nadie desamparado. Con mucha prontitud se levantó el barrio Paloma y edificios multifamiliares para los damnificados”, señaló.

“Ahora nos toca ayudar dando de lo que tenemos, no lo que nos sobra, a los hermanos orientales que tienen numerosos daños materiales luego del paso del huracán Melissa. Así nos enseñó Fidel y Raúl a ser solidarios entre los propios cubanos y con otros pueblos del mundo en el momento que sea. Muchos son los ejemplos”, manifestó emocionada.

Hasta el 2017 la santacruceña Dalia Isabel Mesa Pérez desempeñó la responsabilidad de delegada de la circunscripción dos y presidenta del Consejo Popular Sur. Expresó agradecida que le debe mucho de lo aprendido a la compañera Iris Consuelo Rodríguez Aviló a quien relevó en sus funciones. “Mi deber como revolucionaria lo desempeño como secretaria de la Delegación Vilma Espín de la FMC en el Reparto Jacinto González”, expresó.