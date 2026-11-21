Santa Cruz del Sur, 21 nov.- El grupo de monitoreo comunitario de Playa Bonita, vinculado al proyecto internacional Mi Costa, desarrolla acciones de limpieza de canales y zanjas para favorecer la circulación del agua en los manglares y contribuir a la prevención de inundaciones en esa zona costera.

Durante las recientes jornadas, la brigada mantuvo sus labores pese a las intensas lluvias, con tareas dirigidas a eliminar obstrucciones y mejorar el intercambio hídrico, un proceso esencial para la conservación de estos ecosistemas.

Como parte de las actividades, los integrantes del equipo también aprovecharon el punto cero de medición del pasto marino, sitio de referencia establecido para realizar el seguimiento ecológico y evaluar el estado de salud de las praderas sumergidas.

El grupo está integrado por monitores locales y vecinos de la comunidad, cuya participación contribuye al conocimiento y cuidado del entorno natural. Su labor resulta importante para fortalecer la capacidad de respuesta de Playa Bonita ante los efectos del cambio climático.

Proyecto Mi Costa desde #SantaCruzdelSur, #Camaguey: Una representación de los círculos de interés visitó la dirección del Parque Nacional #JardinesDeLaReina, con la siguiente observación del entorno y un conversatorio sobre aves migratorias

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Las acciones de limpieza, restauración hídrica y monitoreo ambiental forman parte del trabajo que impulsa Mi Costa en Santa Cruz del Sur para proteger los ecosistemas costeros, entre ellos los manglares y las praderas de pastos marinos, fundamentales para el equilibrio ambiental de la zona. (Con información y fotos tomadas de la página institucional Proyecto Internacional Mi Costa Camagüey, Cuba en Facebook)