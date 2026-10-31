Sector energético entre los más afectados por delitos en Cuba

La Habana, 31 oct.- El registro delictivo todavía mantiene un comportamiento elevado, apreciado en las afectaciones a sectores sensibles de la economía, como la sustracción de aceite dieléctrico y paneles solares que, en algunos casos, muestran rasgos de complejidad y violencia.

Sin embargo, en el mes de septiembre las acciones investigativas permitieron neutralizar ilegalidades en los sectores energético, comercio interior, agropecuario, financiero-bancario y salud pública.

Así se expuso en la reunión del Grupo de trabajo para la prevención y enfrentamiento al delito, las ilegalidades e indisciplinas sociales, presidida por el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, y el viceprimer ministro, Eduardo Martínez Díaz.

Tras presentar los resultados, la coronel Daniset González Sánchez, jefa de Información y Análisis de la Policía Nacional Revolucionaria, explicó que el Ministerio del Interior (MININT) continúa perfeccionando la prevención en los territorios con mayor concentración delictiva.

Asimismo, el organismo evalúa sistemáticamente la efectividad de las acciones ejecutadas y refuerza las estructuras de los grupos de orden interior de los Consejos de Zonas de Defensa para maniobrar, con capacidades integrales, los lugares de mayor complejidad y neutralizar el potencial delictivo.

Otra de las infracciones que también lacera al territorio nacional es la tenencia y consumo de drogas. Al respecto, el coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe del Órgano Especializado de Enfrentamiento Antidrogas del MININT, puntualizó que el fenómeno se manifiesta en todas las provincias, y las sustancias como metanfetamina y cannabinoides sintéticos son las de mayor presencia.

Por ello, precisó que las acciones están dirigidas a «fortalecer los niveles de prevención y enfrentamiento a los ilícitos de drogas, así como garantizar un sistema de trabajo permanente que frene su evolución, con indicadores y evaluación que permita definir cómo se ha dado atención al problema, cuánto consumidores se han reinsertado y rehabilitado».

En ese sentido, William Pérez González, vicejefe primero de la Aduana General de la República, señaló que también se debe reforzar el enfrentamiento en las fronteras, pues estas son un «sistema de combate permanente y de rigor contra el tema de la droga».

Por su parte, Valdés Mesa convocó a enfrentar con más rigor los fenómenos delictivos en las diferentes instituciones y organismos. De igual forma, dijo, se debe elevar el control de manera permanente y estable, y fortalecer los planes de enfrentamiento para obtener mejores resultados.

Como muestra de esas acciones, Maité Núñez Escalona, presidenta del grupo empresarial de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, agregó que la institución desarrolla, desde el mes de octubre, un programa integrador que contempla, además del enfrentamiento al delito, un sistema preventivo mediante la atención a las personas vulnerables, las actividades con niñas y niños y el trabajo conjunto con la Policía.

Al concluir la jornada, se presentó información sobre la Campaña de protección contra incendios forestales, en la que se expuso que el 90 por ciento son de origen humano por negligencias. De ahí que, con las acciones, previstas a realizarse a partir de enero hasta mayo del siguiente año, se ejecutarán ejercicios prácticos para enfrentar el periodo. (Tomado de Granma)