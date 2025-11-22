Cuba-Estados Unidos en semifinal de Norceca Sub-17 de Voleibol

La Habana.- EL EQUIPO masculino de Cuba volverá a enfrentar al de Estados Unidos al vencer este viernes al de Costa Rica 3-2 (25-18, 25-22, 23-25, 12-25, 15-10) en luchado duelo en cuartos de final del Campeonato Continental Norceca Sub-17 de Voleibol Managua 2025.

Los norteños superaron a los nuestros en el grupo B, el que ganaron invictos al disponer también de México y República Dominicana, ambos por 2-0, aunque frente a los cubanos necesitaron de cuatro parciales para sonreír 23-25, 25-14, 25-23 y 25-19.

El vencedor discutirá la medalla de oro el domingo contra el que domine el choque entre Puerto Rico, líder sin máculas de la llave A, y México, que este viernes dispuso de Barbados 3-0 (25-19, 25-20, 25-16).

La selección cubana en “cuartos” fue superior ampliamente a los costarricenses 62-40 y en el servicio 12-8, pero no así en bloqueo 9-12 y en puntos por errores propios del oponente al pifiar en 39 ocasiones por 16 sus rivales.

El jugador de esquina Reinaldo Márquez continuó como el más productivo de su elenco y máximo anotador del encuentro con 27 tantos (22 remates y 5 aces), escoltado por el opuesto Dalián la O (19/13-4-2) y el atacador auxiliar Víctor Contreras (17/14-1-2), según el sitio oficial del evento.

Por los centroamericanos Kenneth Quirós acumuló 16 puntos, Ignacio Alpizar, 13 y Moisés Watson, 10.

El entrenador cubano Lian Sem Estrada declaró a la prensa que «los muchachos lograron sacar el partido al final, pero creo que nos confiamos un poco. En el quinto, luego de iniciar perdiendo por dos errores, pensamos que era el momento para romperle las intenciones a Costa Rica y salir del bache emocional de un tie-break».

«Ahora estamos en la semifinal, que es un peldaño que quisimos alcanzar, pero la meta va más allá. Tenemos otro objetivo y primero tenemos que pasar por la semifinal». (Tomado de Jit)