Ratificó Zimbabwe respaldo a Cuba frente a bloqueo

La Habana, 15 oct.- El ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Zimbabwe, Amon Murwira, ratificó en recientemente Harare a la embajadora de Cuba, Susellys Pérez Mesa, el respaldo de su país al reclamo del levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la isla.

Según precisó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, al recibir a la jefa de misión en la sede de la Cancillería, Murwira destacó la cooperación tradicional en salud y educación, y subrayó la necesidad de fortalecer acuerdos bilaterales en sectores como turismo, deporte, ciencia y tecnología.

Pérez Mesa agradeció la histórica postura de Zimbabwe contra el cerco económico y actualizó sobre la situación en la isla tras el recrudecimiento de las medidas coercitivas de Washington, incluidas órdenes ejecutivas recientes que impiden suministros de combustibles.

La diplomática señaló que unas cien mil intervenciones quirúrgicas fueron aplazadas, la mortalidad infantil se duplicó y más de siete mil contenedores permanecen varados en puertos de la región, como consecuencia de la política hostil de la Casa Blanca.

La embajadora reiteró la determinación de los cubanos de defender su soberanía y explicó al canciller aspectos de las 176 transformaciones económico-sociales aprobadas en el país, en particular las 46 vinculadas al sector externo y las nuevas normas legales para su implementación.

Ambos representantes intercambiaron sobre el estado de los convenios bilaterales en curso y las proyecciones en diversas áreas de interés común. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)