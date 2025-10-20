Cuba con 13 embarcaciones para el remo de Santo Domingo 2026

La Habana.- CUBA competirá con 13 embarcaciones en el torneo de remo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, tras cumplir su propósito en el clasificatorio celebrado hasta este domingo en Petén, Guatemala.

En la jornada de cierre del certamen la comitiva de la Isla sumó cinco boletos, que se añaden a los cuatro obtenidos en jornadas anteriores, para totalizar nueve cupos directos en diversas modalidades.

Gracias a conseguir boletos todas las modalidades, los antillanos también aseguraron presencia en otras como el emblemático ocho con timonel (8+), tanto en la rama femenina como masculina.

Este domingo en la final A del doble par remos largos, Reidy Cardona y Leduar Suárez se coronaron con crono de 6:32.50 minutos, en tanto Lisandra Verdecia y Loraidis Echevarría lograron plata en similar prueba con 7:36.92.

Roberto Paz y Francisco Romero conquistaron el bronce en la modalidad de dos remos largos al detener el reloj en 6:57.27, detrás de las duplas de México (6:44.12) y Venezuela (6:49.94).

También clasificaron los botes de cuatro par en ambos sexos: Adiel Gutiérrez, Cardona, Paz y Suárez ganaron el sin timonel (6:01.58), y Verdecia, Echevarría, Morales y Jiménez fueron segundas con 7:05.91.

Cuba ganó en total tres medallas de oro, cuatro de plata y dos de bronce. (Tomado de Jit)