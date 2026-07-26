Cuba acoge encuentro internacional de solidaridad

Pinar del Río, 26 jul.- El encuentro reunió a más de una veintena de delegados procedentes de Estados Unidos, España, Australia y varias naciones africanas, quienes alzaron juntos la voz para unirse a la noble causa de la defensa de la soberanía y el libre albedrío del pueblo cubano.

Un encuentro internacional de solidaridad con Cuba, organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), tuvo lugar este sábado en la provincia de Pinar del Río.

Presidieron el evento el jefe de estado cubano, Miguel Díaz-Canel, y Fernando González, presidente del ICAP.

El encuentro reunió a más de una veintena de delegados procedentes de Estados Unidos, España, Australia y varias naciones africanas, quienes alzaron juntos la voz para unirse a la noble causa de la defensa de la soberanía y el libre albedrío del pueblo cubano.

«Esta reunión se efectúa en un momento muy particular, en el que el enemigo arrecia sus amenazas de agresión hacia la isla y hacia aquellos que manifiestan su solidaridad, por eso es tan significativo que nos acompañen hoy», expresó González.

Intervinieron Rosemarie Mealy, de la organización Carlota’s Warriors; Claudia de la Cruz, directora ejecutiva de Pastores por la Paz; José López, presidente de la Asociación Cultural José Martí y Etieron Edwards, joven estudiante camerunense de la Escuela Latinoamericana de Medicina en la provincia.

«Como habitantes de este mundo y personas de fe es esencial para nosotros caminar al lado de los oprimidos. Entendemos que tenemos una respondabilidad histórica y moral en la lucha por la soberanía de Cuba. La palabra de Dios nos llama hoy a defender la vida y siempre vamos a estar junto a ustedes», acotó Claudia de la Cruz.

«El hecho de que estén presentes tiene muchísimo peso. Hoy están intentando aplastar con políticas agresivas y fascistas la autodeterminación de los pueblos. Todos los días sanciones y amenazas alimentan la posibilidad de una agresion contra el país. Agradecemos su compañía en este camino largo que nos ha tocado transitar», aseguró Díaz-Canel.

El encuentro formó parte de las actividades previas a la celebración del Día Nacional de la Rebeldía Cubana, del cual Pinar del Río es sede. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)