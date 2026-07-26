Ansias de libertad engrandecieron sueños de Generación del Centenario

Santa Cruz del Sur, 26 jul.- Las ansias de libertad se engrandecieron en los sueños de la digna Generación del Centenario. Fidel los convocó. No se podía dejar fallecer el ideario Martiano. Era preferible perder la vida a continuar gobernados por un régimen de oprobio que bajaba la cabeza cual vasallo al gobierno de los Estados Unidos de la época.

Cuba esperaba, el pueblo explotado también. Era insoportable la situación de insalubridad, extrema pobreza, falta de atención médica, analfabetismo, hambre, explotación laboral, prostitución, en fin, interminables calamidades que sufrían en carne propia los humildes, sin derecho alguno.

Fue un ataque sorpresivo a las fuerzas del tirano. Los disparos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes llevaron la pujanza de los mambises y el deseo de José Martí de morir de cara al sol por la independencia y soberanía sin amo, sin grilletes. Era la hora precisa bajo la dirección de un hombre que se convertiría en gran líder.

Este 26 de julio, a 73 años del histórico suceso, los leales hijos de la Mayor de las Antillas, llevan en los genes la valentía de la Generación del Centenario y en el pensamiento las ideas guiadoras del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien llamó a los cubanos a no rendirse ante las dificultades, como lo han hecho Raúl y Díaz-Canel. (Imagen tomada de internet)