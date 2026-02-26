Crean brigada artística que recorre a pie variados centros de Cuba

Silverio, director del espacio Cultural el Mejunje, en el centro de Cuba, dijo hoy a Prensa Latina que el proyecto responde al enfrentamiento al bloqueo recrudecido de Estados Unidos a Cuba, ensañado, entre otras cosas, en el cerco de entrada de combustible al país.

La agrupación fue concebida, como homenaje a la extinta trovadora de canciones infantiles, Teresita Fernández, oriunda de esta urbe, y sus integrantes actúan de manera voluntaria.

“La integran los artistas que tienen sentido de patria, y ya hemos realizado más de 10 funciones para niños, jóvenes y el público en general”, destacó el también dramaturgo y director teatral.

Esa brigada artística, ya se ha presentado en barrios, zonas periféricas de la ciudad, hogares de ancianos, escuelas y casas de niño sin amparo familiar, centros de embarazadas y otras zonas donde conviven los sectores más vulnerables de la sociedad.

Entre las agrupaciones teatrales se encuentran Teatro sobre el camino y Teatro la Rosa, dirigido este último por la destacada actriz Roxana Pineda, así como los miembros de La Trovuntivitis. sobresalientes trovadores con fama nacional e internacional.

“Lo principal es la voluntariedad y el compromiso con este momento histórico de patriotismo”, recalcó Silverio al frente de un centro como El mejunje, mundialmente conocido por su acceso a la diversidad social. (Tomado de Prensa Latina)