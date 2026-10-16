Conmemoran en Camagüey 50 años de Órganos Locales del Poder Popular

Camagüey, 16 oct.- En homenaje al aniversario 50 de constituidos los Órganos Locales del Poder Popular (OLPP), en la provincia de Camagüey se desarrolla un programa conmemorativo inspirado en el eslogan 50 años desde el pueblo, con el pueblo y para el pueblo.

Ramona Díaz Guerra, jefa del Departamento Independiente de Relaciones con los OLPP, enfatizó en la importancia de resaltar las esencias del pensamiento del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el sistema del Poder Popular y en la Constitución de la República de Cuba, así como ponderar la labor comunitaria en el contexto de las elecciones municipales.

Con ese propósito, comentó que se realizarán audiencias públicas y barrios debates en los consejos populares sobre el papel desarrollado por los OLPP durante estas cinco décadas, además de encuentros de la dirección de las asambleas municipales con quienes se desempeñaron como delegados y dirigentes fundadores.

Asimismo, subrayó que delegados y representantes de las asambleas municipales recorrerán los principales centros económicos y productivos del territorio, al tiempo que se reconocerán a cuadros, delegados y trabajadores con 10 o más años de servicio ininterrumpido en el Gobierno.

Constituye una meta, aseveró, lograr que todas las circunscripciones dispongan de la actualización de su grupo de trabajo comunitario, a la vez que se sistematizarán acciones conjuntas con las organizaciones de masas, organismos, instituciones y otros actores comunitarios, se declaran locales listos 50 aniversario de los Órganos Locales del Poder Popular y se prevé la realización de trabajos voluntarios en centros de trabajo y circunscripciones.

A medio siglo de constituidos, consideró que los OLPP constituyen una proeza, pues en ellos se encuentra representado el pueblo por lo que convocó a continuar avanzando en la solución de planteamientos, en la atención a las opiniones de la ciudadanía y en la vinculación con aquellos lugares donde persisten las mayores insatisfacciones.

El próximo 31 de octubre los 13 municipios de Camagüey celebrarán los 50 años de los Órganos Locales del Poder Popular con una asamblea solemne. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)