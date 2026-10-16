Cuba: Jornadas “Hablemos de Sexualidad” cerrarán el 5 de noviembre

La Habana, 16 oct.- El Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) extenderá hasta el 5 de noviembre las Jornadas “Hablemos de Sexualidad: Aprender para la Vida”, iniciadas en julio para fortalecer así la educación integral de la sexualidad en Cuba.

La fecha coincide con el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el Ciberacoso, precisó a Prensa Latina Yuliesky Amador Echevarría, especialista del Cenesex y coordinador de la Red Cubana de Estudios sobre Cuidados.

Desde julio, las Jornadas incluyen talleres con docentes y estudiantes, encuentros con líderes juveniles, formación de pares y acciones de promoción de salud y comunicación. La participación de especialistas en medios amplió el alcance de los mensajes educativos.

Para Amador Echevarría, son «un espacio de especial importancia para fortalecer la Educación Integral de la Sexualidad, promover el diálogo y contribuir a una cultura de respeto, equidad, inclusión y reconocimiento de los derechos sexuales».

«Reafirman nuestro compromiso institucional con la formación integral de las personas, el acompañamiento a las familias y la preparación de los profesionales de la educación, desde un enfoque científico, humanista y de derechos», afirmó.

Según el especialista, permiten «fortalecer la relación entre sexualidad y cuidados, promoviendo el autocuidado, el cuidado de las demás personas, la corresponsabilidad y la construcción de vínculos afectivos saludables, libres de discriminación y violencia».

La Educación Integral de la Sexualidad es también una herramienta para promover el bienestar, la autonomía, el respeto a la diversidad y relaciones basadas en la igualdad, subrayó.

«Promovemos conocimientos, valores y actitudes que favorezcan la autonomía, el bienestar individual y colectivo y la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad», añadió.

El nombre «Aprender para la vida» expresa una mirada integral: aporta herramientas para conocerse, establecer límites, reconocer derechos, tomar decisiones y prevenir riesgos.

El Cenesex considera importante mantener estos espacios ante la información sobre sexualidad que niñas, niños, adolescentes y jóvenes reciben por redes sociales. El reto es que accedan a conocimientos confiables y adecuados a sus edades, con acompañamiento de familias y educadores.

Las actividades adoptan formatos como talleres, conversatorios, conferencias, paneles, cinedebates y encuentros comunitarios. La intención es preguntar, intercambiar experiencias y hablar de temas que aún generan dudas o prejuicios.

Con estas acciones, el Cenesex reafirma su compromiso con los derechos sexuales y la construcción de una sociedad inclusiva, equitativa y respetuosa de la dignidad humana. (Tomado de Prensa Latina)