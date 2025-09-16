Con esfuerzo, la Cooperativa Carlos Marx prepara tierras ante sequía en Minas

Minas, Camagüey, 15 sep.- La Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA)Carlos Marx, ubicada en el municipio de Minas, continúa su esfuerzo por preparar las tierras necesarias para la campaña de frío, según informaron los dirigentes de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

Oliverio Rodríguez, delegado de la Agricultura en el territorio puntualizó que ese colectivo campesino está trabajando arduamente para mejorar sus resultados y aumentar la producción destinada al pueblo, a pesar de las dificultades que enfrenta. La escasez de recursos y combustible limita el uso de maquinaria agrícola para el arado de los suelos, lo que representa un desafío significativo en su labor.

Destacó que a pesar de la intensa sequía que afecta la región se realizan esfuerzos significativos para preparar las tierras. Se están explorando alternativas, como el uso de tracción animal, que se considera una solución viable para cumplir con los compromisos establecidos. Esto permitirá garantizar la eficiencia en la preparación de un mayor número de hectáreas, donde se sembrarán diversos cultivos y hortalizas, incluyendo tomate, col y lechuga.

La cooperativa que se destaca en la producción de estos cultivos, busca diversificar sus estrategias para llevar a cabo esta crucial tarea, la cual es fundamental para alcanzar los objetivos productivos durante la etapa de frío, periodo en el que se genera alrededor del 60 por ciento de la producción anual.

A pesar de los retos actuales, esta CPA agropecuaria, al igual que otras en Minas, se esfuerza por cumplir con las metas establecidas para el año, enfrentándose a las difíciles condiciones impuestas por la sequía. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)

