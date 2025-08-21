Ciudades chinas impulsan vehículos eléctricos con energía 100% renovable

China, 21 ago.- La sureña metrópolis china de Shenzhen ha puesto en marcha un programa de incentivos para animar a los propietarios de vehículos de nueva energía (NEV por sus siglas en inglés) a recargar sus vehículos con electricidad procedente de fuentes renovables.

En el marco de la iniciativa “Coches Ecológicos, Electricidad Verde”, los propietarios de NEV que recarguen sus vehículos en cualquiera de las 11 estaciones de recarga de electricidad verde o ecológica de la ciudad pueden recibir un certificado verde personal exclusivo emitido por la Administración Nacional de Energía de China (ANE) por cada 1.000 kWh de recarga acumulada.

La electricidad verde es aquella generada a partir de fuentes de energía renovables, como la eólica, la solar y la biomasa.

China introdujo el sistema de certificados verdes como programa piloto en 2017. En diciembre de 2023, la ANE emitió el primer lote de certificados verdes. Según los últimos datos, entre enero y junio de 2025, la ANE emitió más de 1.370 millones de certificados verdes y, al mismo tiempo, se tramitaron 348 millones de certificados verdes en todo el país.

En marzo de este año, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (CNDR), la ANE y otros tres departamentos del país publicaron una serie de directrices para promover el desarrollo de alta calidad del mercado de certificados de electricidad verde.

Estas directrices hacen hincapié en la importancia de “promover las estaciones de recarga ecológicas y apoyar a los vehículos eléctricos nuevos en la adopción de electricidad verde”. La iniciativa “Coches Ecológicos, Electricidad Verde” se puso en marcha como respuesta a las directrices.

Shenzhen es una de las ciudades pioneras en el país que lideran el camino en la alimentación de su flota de vehículos eléctricos con electricidad verde, pero cada vez se incluyen más ciudades de toda China

En una estación de recarga de los NEV en la ciudad de Jingjiang, en la provincia de Jiangsu, en el este de China, la pantalla electrónica de los puntos de recarga muestra un mensaje que dice: “La electricidad que se está recargando es 100 % verde”, con el objetivo de concienciar al público.

El uso de electricidad verde en las autopistas no solo aporta beneficios medioambientales, sino que también fomenta el consumo de nuevas energías entre los consumidores locales. Según un ejecutivo de la empresa State Grid Jiangsu Electric Power Company, más de 200 estaciones de recarga en las áreas de servicio de las autopistas de Jiangsu han alcanzado una tasa de utilización del 100 % de electricidad verde.

Asimismo, Beijing anunció en mayo del año pasado que la ciudad “promovería enérgicamente la práctica de recargar los NEV con electricidad procedente de nuevas fuentes de energía” y daría pasos innovadores en la exploración de mecanismos de transacción que impulsaran el consumo de electricidad verde por parte de los NEV. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)