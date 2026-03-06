Cinco países animan Internacional Juvenil de Bádminton

La Habana.- ATLETAS de cinco países animan el Primer Torneo Internacional Juvenil de Bádminton La Habana 2026 desde este jueves y se extenderá hasta el domingo en el coliseo de la Ciudad Deportiva.

De Colombia participan tres jugadores, dos de ellos varones; de Honduras uno de cada sexo; de Paraguay dos muchachas y un representante masculino de Bulgaria.

Cuba aprovecha su condición de sede y tiene en competencia 24 raquetistas, encabezados por el granmense Iker Herrera y la cienfueguera Thalía Roque, ambos integrantes del equipo nacional.

Los concursantes no solo lucharán por podios en las cinco modalidades, léase individual femenino y masculino, dobles en ambos sexos y mixto, también por sumar puntos para el ranking mundial juvenil en busca de clasificar a la cita del orbe de esta categoría y a otros eventos importantes.

En la primera jornada avanzaron a cuartos de final en single los anfitriones Carlos Álvarez, Iker Herrera, Oscar Montano, Carlos Vega y Roberto Pérez, todos triunfadores sobre rivales de la propia casa.

Por los foráneos ganaron un espacio los colombianos Jerónimo Giraldo, por no presentación de su contrario, y Sebastián Zapata por victoria 21-6 y 21-8 sobre el local Yassel Fernández.

El otro que llegó a cuartos fue el búlgaro Teodor Mitev, quien cayó bye en la ronda inicial y luego se impuso al cubano Diego Pérez por 21-6 y 21-4.

En el femenino cinco cubanas, dos paraguayas y una colombiana adelantaron para la segunda jornada prevista este viernes, desde las 10 de la mañana.

Por la Mayor de las Antillas lo hicieron Yusleidis Álvarez, Leonor Alvisa, Santa Boche, María Carla Torres y Marian Carballo.

Para el sábado está anunciada la jornada de semifinales y el domingo será la discusión de medallas en los cinco eventos, en ambos casos desde las diez de la mañana.

Tras este certamen, la propia casa grande del deporte cubano albergará otros dos de rango, el tradicional Giraldilla de La Habana del 10 al 15 de marzo, y del 31 al cinco de abril el Primer Internacional Serie, el de mayor clase organizado en Cuba en todos los tiempos.

Ambos otorgarán unidades para el listado universal de adultos y el Giraldilla a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, penúltimo en el proceso de clasificación a esa cita, el que cierra en abril luego del panamericano individual del deporte con sede en Lima, Perú. (Tomado de Jit)