Cazadores y Leones avanzan a semifinales de 64 SNB

La Habana.- CON SUS RESPECTIVAS victorias de este martes, Cazadores de Artemisa y Leones de Industriales concretaron sus boletos para la fase semifinal de la 64 Serie Nacional de Beisbol.

Con esa sólida tarea cumplida, ambos conjuntos aseguraron cupos para la venidera IV Liga Élite del Beisbol Cubano.

En su Estadio 26 de Julio, Artemisa terminó de cumplir la misión iniciada en la jornada previa, cuando exhibía ventaja de 2×0 en el cuarto inning y el juego quedó sellado por lluvia. Finalmente cerró con pizarra de 6×4.

Holguín batalló y logró el empate (2-2) con carreras solitarias en el sexto y séptimo episodios.

Pero los cazadores soltaron tres letales “flechazos” en el final del séptimo, con apenas dos jits, incluido uno del mejor bateador del partido, Osmel Solano, que se fue de 4-3 con trío de remolques.

Por Artemisa, que dejó a 10 corredores en circulación, el relevista Israel Sánchez firmó su segundo éxito de la campaña, a pesar de admitir cuatro imparables y dos carreras limpias en apenas un inning y dos tercios. Salvamento número 14 del líder José Ángel García.

Entretanto, de visita en el parque Nelson Fernández, Industriales derrotó 5×3 a Huracanes de Mayabeque con decisivo jonrón de su slugger y cuarto bate Yasmani Tomás, en el noveno acto ante el rescatista Marlon Vega, cuando el pizarrón reflejaba empate a tres.

Tomás pegó de 5-4 en el juego, y al parecer va camino a tomar la excelente forma deportiva que mostró a finales del año 2025 con los Cañeros de los Mochis, en la Liga Profesional de México.

El relevista Rafael Orlando Perdomo se acreditó su tercer triunfo de los cuatro conseguidos por la tropa del mánager Guillermo Carmona.

Tiró 3.2 episodios sin permitir libertades, y en este play off, la alineación mayabequense apenas le conectó un extrabase en 9.2 entradas de actuación.

Artemisa e Industriales acompañarán a Matanzas en semifinales. El cuarto invitado emergerá del enfrentamiento que se reanudará este miércoles en el Estadio Julio Antonio Mella, donde el local y monarca exponente Las Tunas marcha debajo 2-3 ante el sorprendente elenco de Villa Clara. (Tomado de Jit)