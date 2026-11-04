Expuso Cuba sus experiencias en biotecnología ante expertos del mundo

La Habana, 4 nov.- Las experiencias cubanas en la investigación y producción de fármacos a través de ingeniería biotecnológica centraron la exposición de Cuba en el XII Congreso Mundial Médico, Servicios e Incentivos de Turquía, que sesionó la semana pasada en Estambul, la ciudad más poblada de ese país euroasiático.

Jorge Valdés Hernández, vicedirector general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba (CIGB), presidió la delegación de la mayor de las Antillas en el evento, informó la institución científica en su cuenta en X.

El congreso, del 29 al 31 de octubre, estuvo dedicado al intercambio de conocimientos y práctica médica en enfermedades neurodegenerativas y oncológicas, así como al fomento de la implementación y localización de la producción a ciclo completo de fármacos biotecnológicos, detalló el CIGB.

Añadió que Valdés Hernández trasladó a las máximas autoridades la disposición de las empresas líderes de BioCubaFarma para la introducción comercial, transferencia de tecnología y producción de diferentes fármacos innovadores cubanos en Turquía.

Se reconocen los importantes avances de la biotecnología y la medicina cubana, ratificando el interés de que esta alianza pueda materializarse en el corto plazo, puntualizó la entidad, y destacó que al evento asistió el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

El sitio web de la institución cubana destaca que se enfocan en diez áreas terapéuticas, estudian más de 50 enfermedades y comercializan sus productos en 35 países. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)