Aprendizaje de Informática, un aporte de conocimientos para todos los santacruceños

Santa Cruz del Sur, 8 sep.- El aprendizaje de la Informática aporta importantes conocimientos a los estudiantes de la escuela primaria Ignacio Agramonte dela ciudad cabecera santacruceña, resaltó Amado Herrera Bouzon, profesor de la asignatura hace más de 20 años, labor que inició en instituciones educativas de diferentes zonas rurales.

El Licenciado en la Educación Primaria explicó que los educandos de primero a cuarto grado aprenden a conocer las partes de la computadora y posteriormente desarrollan habilidades con juegos didácticos; mientras que los de quinto y sexto utilizan programas como el Word, Powerpoint y Sofware educativos para su mayor aprendizaje sobre las diversas materias.

Herrera Bouzon afirmó que explica a sus alumnos cuanto favorece utilizar debidamente las modernas tecnologías para la adquisición de nuevos conocimientos y la formación de valores, pese a las limitaciones de piezas de repuesto del abusivo bloqueo imperialista, que impide una mayor presencia de equipos en las aulas y laboratorios de computación.

Por su parte Aurelio Mesa Gómez, quien fuera hasta jubilarse el económico de la Unidad Empresarial de Base (UEB) de Santa Cruz del Sur, cuando se le orientó pasar cursos en el Joven Club de Computación Municipal, junto a trabajadores de su antiguo centro laboral, dio la disposición, permitiéndole tiempo después realizar los cierres financieros y controles económicos, entre otros quehaceres con programas como el Excel y el Word.