También te puede gustar

Al intervenir en los debates sobre la situación de los territorios árabes ocupados, celebrados en las respectivas Comisiones de Educación y Asuntos Financieros y Administrativos, la delegación cubana expresó su apoyo a los proyectos de resolución relativos al trabajo con las instituciones educativas y culturales en los territorios mencionados.

Igualmente, sustentó las actividades educativas de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (Unrwa), así como la situación actual en la Franja de Gaza en todos los aspectos del mandato de la Unesco, en un contexto de graves violaciones al derecho internacional y de agresiones que afectan directamente a la población civil palestina.

La delegación cubana reiteró que un acuerdo de paz solo será viable, duradero y justo si garantiza la creación de un Estado Palestino independiente y soberano dentro de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital, que respete el derecho a la libre determinación de su pueblo y el retorno de los refugiados.

Asimismo, reafirmó su apoyo al Plan de Acción de la Unesco en Gaza, que se ejecuta en medio de las complejas condiciones impuestas por la ocupación, limitándose la acción en el terreno de la Organización.

Según informes recientes de esta, alrededor de 13 mil alumnos y más de mil docentes han sido afectados por la destrucción y/o paralización de escuelas y la interrupción del calendario académico.

En ese contexto, Cuba reiteró su apoyo concreto y sostenido a la educación palestina, recordando que cada año cientos de jóvenes palestinos cursan estudios superiores en instituciones cubanas.

Al respecto, mencionó el reciente encuentro del presidente Miguel Díaz-Canel con más de un centenar de estudiantes palestinos de Medicina en el Palacio de la Revolución, un gesto que simboliza el profundo vínculo de solidaridad y hermandad que une a ambas naciones.

Una vez más, Cuba reafirma su compromiso con el multilateralismo, la justicia y el derecho a la educación como herramienta de emancipación y desarrollo, e instó a la Unesco a mantener un apoyo firme y sostenido al pueblo palestino, reforzando la cooperación internacional, en cumplimiento de su mandato. (Tomado de Prensa Latina)