Prórroga en Santa Cruz del Sur para inscripción de vehículos armados por partes y piezas (+ Fotos)

Santa Cruz del Sur, 15 oct.- Hasta el 7 de noviembre venidero se extiende la nueva prórroga para la inscripción digital de vehículos armados por partes y piezas, entiéndanse motocicletas, ciclomotores, triciclos, cuatriciclos, remolques y semiremolques, refirió Yanet Rodríguez Padrón, directora del Joven Club de Computación en este municipio camagüeyano.

Lo anterior está relacionado con el completamiento de los trámites establecidos para el cumplimiento del señalado propósito, correspondiente al tercer proceso de homologación de los citados medios de transporte, algunos de ellos empleados para el traslado de personas, como son los triciclos y cuatriciclos.

La funcionaria expuso que el primer proceso de inscripción digital fijado a cerrar el 7 del actual octubre, etapa en que los interesados debían presentarse a finales del actual mes para consultar el número de expediente, se extiende a la fecha del nuevo referido registro, debiendo los usuarios hacer la necesaria consulta a finales del próximo mes.

Rodríguez Padrón comentó que con el número de inscripción y el del expediente, los propietarios de los vehículos armados por partes y piezas son citados para la legalización de estos a través de riguroso control para la entrega de la chapa identifiadora del medio, trámite donde están presentes representantes de los Ministerios del Interior y de Transporte (MITRANS).

El MITRANS informó anteriormente a la población que, luego de evaluar el desarrollo del proceso de inscripción de estos vehículos, establecido por la Resolución 47/2026, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 83, el 4 de agosto del presente año, y tomando en consideración las dificultades originadas por la compleja situación que enfrenta el país, así como las solicitudes recibidas de personas que se encuentran en este trámite, se ha decidido extender el proceso.

Dicha prórroga tiene como objetivo que estos vehículos que hoy circulan sin matrícula, incluyendo los bicitaxis equipados con motores, queden debidamente inscriptos como parte del proceso de legalización.

La página web oficial para la inscripción y el tercer proceso de homologación de dichos transportes en Cuba es censovap.transnet.cu. (Fotos: Yanet Rodríguez Padrón, Raúl Reyes Rodríguez/Archivo y mitranscuba/Instagram)