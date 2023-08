Triplistas cubanos en final de Budapest 2023

Budapest, 20 ago.- Los triplistas Lázaro Martínez y Cristian Nápoles cumplieron este sábado los pronósticos de entrar a la final del XIX Campeonato Mundial de Atletismo 2023, que ya aportó el primer récord universal.

Los representantes de la Isla salieron en la noche al cajón de saltos para reservar espacio en la ronda decisiva del venidero lunes, cuando tendrán que mejorar lo exhibido ahora.

Lázaro, monarca del mundo bajo techo en 2022, asustó a sus seguidores cuando llegó al tercer intento con discretas marcas de 16,65 y 16,50 metros, que no le garantizaban el pase.

El registro mínimo para seguir en competencia era de 17,15. Finalmente no lo concretó, pero un brinco final de 17,12 le alcanzó para la supervivencia.

A Cristian, enrolado en el otro grupo, tampoco le sobró tranquilidad. Abrió con falta y luego clavó los pinchos a 16,82 metros de la tabla. Visto el poco exigente panorama, resultaba suficiente para cumplir el primer objetivo.

No obstante, para no dejar margen a imprevistos, cerró con estirón de 16,95 metros. Aunque solo se trataba de clasificar, esta marca no disipa las dudas de cara a su propósito de mejorar el cuarto lugar conseguido en Londres 2017.

«Las clasificaciones siempre son tensas. Los dos primeros saltos no fueron buenos porque me cuidé de no resentirme la lesión que sufrí luego de los centrocaribes de San Salvador», explicó Lázaro, ganador allí.

Lo mejor de la clasificación lo protagonizó el jamaicano Jaydon Hibbert, líder mundial juvenil en Cali 2022. Fue el único que superó la marca de clasificación. Sus 17,70 metros “electrizaron” al público reunido en el estadio del Centro Nacional de Atletismo de Hungría.

El triple salto para hombres tendrá un nuevo campeón dada la ausencia por lesión del cubano Pedro Pablo Pichardo, quien representa a Portugal.

La incursión cubana en la sesión nocturna estuvo a cargo del discóbolo Mario Díaz. Su segunda experiencia en estas lides acabó con un desempeño alejado de sus mejores prestaciones: el puesto 33 entre 35 inscritos con envío de apenas 58,03 metros, inesperado para quien llegó al certamen con tope personal de 65,21.

En definitiva, ningún concursante logró los 66,50 metros que aseguraban la clasificación expedita. El mejor resultó el sueco Daniel Sthal (66,25), cuarto lugar en la edición de Oregón 2022.

Los tres medallistas de hace un año, Kristjan Ceh (65,95), Mykolas Alekna (66,04) y Andrius Gudzius (65,50), cumplieron las previsiones y buscarán premios el lunes próximo.

Luego de que la marcha de 20 kilómetros diera el primer campeón de la lid, la noche prometía mayores emociones con tres finales: los 10 mil metros de mujeres, la bala para hombres y el relevo mixto de 4×400 metros.

Esta última, de las pruebas más recientes en el programa, puso fin a la jornada a velocidad de récord mundial, fijado por la estafeta de Estados Unidos con 3:08.80 minutos.

Dramática se tornó la entrada a la meta, pues la cuarteta neerlandesa parecía destinada al trono, pero sus seguidores presenciaron con estupor como su estrella, Femke Bol, perdió el paso a metros de la línea y soltó el batón en la caída, lo que generó la descalificación automática. Gran Bretaña (3:11.06) y República Checa (3:11.98) completaron el podio en ese orden y con récords nacionales.

El podio de los 10 mil quedó totalmente en manos etíopes, con Guday Tsegay (31:37.18 minutos) como reina por primera ocasión en esta distancia. Letesenbet Gidey (31:28.16), despojada de la corona de 2022, y Ejgayehu Taye (31:28.31), le sirvieron como escoltas y se colgaron las medallas de plata y bronce, respectivamente.

En la bala para hombres, la plusmarca para estos campeonatos redondeó la buena jornada de los estadounidenses, aunque no ejercieron el dominio de hace un año. Ryan Crouser conservó su cetro con envío de 23,51 metros, pero su compatriota Joe Kovacs (22,12) descendió al tercer escaño del podio. Entre ellos se coló el italiano Leonardo Fabbri, séptimo del ranking antes de comenzar este certamen y sorpresivo submonarca con marca personal de 22,34 metros.

CUBA ESTE DOMINGO

. Silinda Morales en la clasificación del disco (grupo A)

. Roxana Gómez en las eliminatorias de los 400 metros (heat 4/ carril 6)

. Luis Enrique Zayas en la clasificación del salto de altura (grupo B)

. Yunisleidys de la Caridad García en las eliminatorias de los 100 metros (heat 2/ carril 8)

