Supera el 60% vacunación contra el Papiloma Humano en Camagüey

Camagüey, 25 nov.- En esta provincia poco más del 62% de las niñas de 9 años de edad recibieron la vacuna contra el virus del Papiloma Humano, que se incorpora al Programa Nacional de Inmunización del país.

A este grupo poblacional se les administra 0.5 ml por vía intramuscular y dos dosis en las niñas con diagnóstico de alguna enfermedad inmunodeficiente para su protección contra el cáncer cervicouterino, una de las principales causas de muerte por esta enfermedad en mujeres en muchas partes del mundo.

‎Taimí Miranda Vergara, responsable del Programa de Vacunación en Camagüey, destacó que en todas las escuelas primarias y especial continúan habilitadas como punto de vacunación para facilitar el acceso a las familias, donde se aplicará el inyectable Cecolin que protege contra los serotipos 16 y 18 responsables del 70% de los casos de cáncer cervicouterino en el orbe.

Las niñas que aún no tengan los 9 años al cumplirlos pueden pasar por el área de salud más cercana o vacunatorio a recibir el inmunógeno, así lo acotó Miranda Vergara.

De cara a 2030 se aprobó la estrategia 90-70-90 que aspira a poder vacunar al 90% de las niñas, detectar tempranamente las lesiones en el 70% de las mujeres y aplicar tratamiento al 90% de las pacientes. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)