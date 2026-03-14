Selección sub-20 de fútbol de Cuba gana en Panamá

La Habana.- EL CONJUNTO cubano de fútbol de menores de 20 años continuó su preparación en Panamá con un partido amistoso ganado 2-1 ante su similar del Club Atlético Independiente de ese país.

El encuentro transcurrió con dominio de los antillanos, que salieron delante en el marcador con gol de Yuliano Calzado, quien no dudó en culminar con disparo una jugada elaborada en asociación.

Los panameños consiguieron el empate desde el punto penal, tras una mano dentro del área, sin embargo, los de la Isla retomaron el control del choque, a balón parado, cuando Erik Daniel Martín cabeceó un saque de esquina.

Martín es uno de los que consiguieron la clasificación al mundial de la categoría sub-17 y dejó buenas impresiones luego de llegar a reforzar la zaga de esta nómina, acaso el talón de Aquiles en el Torneo Uncaf sub-19 celebrado en diciembre de 2025 en esa misma ciudad.

«Estamos trabajando duro, a un gran ritmo, debido a que damos los últimos toques de la preparación para el partido clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, y hoy quedamos satisfechos con lo que hicieron los muchachos según les pedimos», comentó para JIT el director técnico del elenco, Pedro Pablo Pereira.

«Para nosotros es muy beneficioso entrenar con ritmo de partido, hoy se ensayaron los elementos que hemos entrenado durante los últimos meses, con el agregado de tener en frente a un rival real, y eso nos permite una evaluación de en qué estado estamos, y lo visto nos genera optimismo», completó Pereira.

El equipo, que realiza una preparación de dos semanas en Panamá, tiene previstos varios choques más allí ante selecciones de la liga local, lo que permitirá llegar en óptimas condiciones al partido del próximo 28.

Este se realizará en el estadio Antonio Maceo de Santiago de Cuba, contra Jamaica, y el ganador accederá el boleto directo a los juegos centrocaribeños del próximo verano. (Tomado de Jit)