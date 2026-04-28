Celebran parque energético en Cuba, donado por la solidaridad

La Habana, 28 abr.- La Red Continental de Amistad con Cuba transmitió una felicitación a la Isla por el funcionamiento hoy de un parque fotovoltaico instalado con la ayuda de países miembros de esa organización de solidaridad.

El mensaje, suscrito por la presidenta de esa Red y también del Comité de Solidaridad hacia la nación caribeña en Costa Rica, Milagros Rivera, reconoce también a los trabajadores del Campamento Internacional Julio Antonio Mella (Cijam) de la occidental provincia cubana de Artemisa, donde fue instalada la unidad energética.

La comunicación es dirigida al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, a las autoridades del municipio de Caimito, a cuyo territorio pertenece el Cijam, y a la Brigada Internacional Primero de Mayo de este año por el centenario del Comandante Fidel Castro.

El mensaje destaca “las aportaciones rápidas hacia la instalación por activistas solidarios de Puerto Rico, Brasil, Colombia, República Dominicana, Chile y Costa Rica para ofrecer energía a nuestro campamento y contribuir a derrotar al genocida bloqueo petrolero a Cuba impuesto por el presidente terrorista Donald Trump”.

La declaración valora, además, los aportes a esta iniciativa de energía solar “para nuestra Casa en Cuba y para el Policlínico de Caimito, por México y Paraguay, en beneficio de la población, de los trabajadores del CIJAM y de los brigadistas que viajan para a ayudar al país”.

“De esta manera –subraya la nota- vamos buscando formas de enfrentar al bloqueo genocida contra Cuba. Nuestra campaña es amplia y permanente todo este año del Centenario de Fidel.

La comunicación también llama a que “los millones de amigos en todo el mundo sigan demostrando que Cuba no está sola», y convoca a unirse a esa cruzada «a los gobiernos que cada año votan por el levantamiento del bloqueo en la ONU”.

El texto destaca en especial que “aquellos países productores de petróleo deben desafiar las órdenes imperiales para romper en la práctica el bloqueo a Cuba”. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)