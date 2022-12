Por el camino de mayores triunfos va pequeño ajedrecista santacruceño

Santa Cruz del Sur, 27 dic.- Durante los meses de julio y agosto de 2021, mientras muchos infantes de Santa Cruz del Sur pasaban los días recreándose de distintas maneras, Andrés Abel Alba Abstengo participaba en las actividades del plan vacacional de su plantel, pero en una de ellas centró su atención.

“Un compañerito de estudio me invitó a jugar ajedrez. Él no sabía mover bien las piezas, ni las blancas ni las negras. Yo tenía un poco más de conocimiento porque mi papá me da clases prácticas en la casa. No le dije nada al niño para que no sintiera pena”, rememoró.

Este pequeño cursa el tercer grado en la escuela primaria Ignacio Agramonte, ubicada en la cabecera municipal santacruceña.

“Quiero mucho a mi maestra Teresa Fleitas Ramírez. Deseo sea ella quien nos de clases hasta terminar el sexto. Aprendemos mucho con sus explicaciones”, resaltó.

Andrés Antonio Alba Alberna, progenitor del entrevistado, hizo un tablero rústico y fabricó de cartón las fichas correspondientes.

“De esa manera no se detendría el aprendizaje de mi hijo. Hasta que una persona amiga me regaló un tablero con las piezas originales”.

A partir de ese momento el bisoño jugador adquirió más experiencia. Viendo el desempeño de éste, Alba Alberna logró comunicarse telefónicamente con Ernesto Echeverría, director de la escuela provincial de talentos en el ajedrez.

“Allí me atendió el maestro Padrón, quien me hizo algunas pruebas. Cuando terminé le dijo a mi papá que yo había aprobado. Papi me felicitó dándome un apretón cariñoso y un beso. Me aconsejó seguirme preparando”.

En febrero de este año, próximo a finalizar, el lugareño fue invitado al torneo de la villa en Camagüey donde ocupó el tercer lugar en la categoría Sub-ocho, a su vez, participó en competencias online de carácter internacional alcanzando la sexta posición.

Andrés Abel integra la lista de los infantes a nivel nacional con resultados relevantes en el ajedrez en el Sub-ocho, por lo que tuvo la oportunidad de asistir a la Copa Capa Blanca inmemorian.

“Quedé en cuarto lugar. Gané cuatro partidos”.

Posteriormente del 27 de octubre al tres de noviembre pasado fue al Torneo Migolla inmemorian, evento en el que se adueñó del cuarto escaño.

“Ya recibí la invitación para competir en el tornero de la villa en el mes de febrero”.

Con sus resultados, Andrés Abel Alba se ganó el derecho de ingresar a la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). El cuenta con el apoyo psicológico y profesional de su padre Andrés Antonio, activista del Instituto de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) en la demarcación sureña, y con el auxilio paterno y familiar el novato ajedrecista obtendrá mayores triunfos.