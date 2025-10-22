Roble y Goicochea abren el camino en Mundial de Taekwondo

La Habana.- TAMARA Robles (57 kg) y Yoikel Daniel Goicochea (+87 kg) serán los primeros cubanos en competir en El Campeonato Mundial de Taekwondo de Wuxi 2025, que se celebrará desde este viernes y hasta el día 30 en China.

Ellos harán su debut en la jornada inaugural del certamen, al que concurren más de 1300 competidores de 160 países, cifra récord en la historia de la disciplina.

Arnoy Rojas, vicepresidente y jefe técnico de la federación cubana del deporte, confirmó a JIT que le continuarán en otras jornadas Marlin Pérez (49 kg), Arletty de la Caridad Acosta (73 kg), Kevin Calderón (80 kg) y cierra Brayan José Cantero (68 kg),

La Asamblea General de la Federación Mundial tendrá lugar este jueves, cuando se elegirá al nuevo presidente del organismo rector del taekwondo en el planeta. Ese día igualmente habrá reunión técnica y pesaje.

También se debatirá la inclusión de San Pedro y Miquelón y La Reunión, territorios franceses de ultramar, como nuevos miembros. Si son aceptados, la federación alcanzará los 215 afiliados.

Este número convertiría al taekwondo en la tercera organización deportiva más grande del mundo, reflejo de su crecimiento y expansión global en los últimos años.

En cuanto a China es la segunda vez que organiza un evento de este tipo, tras la edición de 2007 en Pekín. (Tomado de Jit)