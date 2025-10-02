Por una gestión empresarial más competitiva

La Habana, Cuba. – La Sociedad de Interfaz Ceta S.A. y la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE) organizan una Jornada de Talleres de capacitación sobre temas de gestión empresarial.

Del primero al nueve de octubre se reúnen en La Habana ejecutivos, emprendedores, profesionales, académicos y estudiantes, quienes profundizan en las oportunidades de crecimiento, desarrollo y competitividad en el sector empresarial cubano.

La cita está diseñada para la actualización en metodologías innovadoras y la realización de Networking con expertos en ese ámbito.

Los talleres abarcan múltiples asuntos como la Gestión de compras, la reducción de costos y la mejora de la cadena de suministros, el Método y enfoque de los sistemas de gestión actuales, la gestión de formación de Recursos Humanos y los retos para enfrentar riesgos empresariales. (Tomado de Radio Reloj)