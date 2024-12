La Habana, 14 dic.- Nos creemos el ombligo del mundo y al mismo tiempo que nuestro alrededor es enorme, pero tan solo es conocido y cómodo para nosotros, ajustado a lo que creemos adecuado y necesario para vivir. Sin embargo, impera allá afuera una inmensidad, tan fabulosa y capaz de sorprendernos cada día.

Hoy quiero escribir de una cuenta pendiente. A la Yaima niña le llamó la atención cada asunto novedoso que fue descubriendo, desde lo más simple como saber que cuando aquí es de día en otros lugares es de noche, además de la existencia de especies increíbles, paisajes inhóspitos, océanos tan grandes que no han podido ser explorados en su totalidad, climas excesivos que obligan a todo ser vivo a sacar de sí su capacidad más resiliente, y así, una interminable lista de temas interesantes.

Un suceso insólito para una persona que empieza a vivir y aprender del mundo que le rodea, además de caribeña de interminables días soleados, es el que trataremos hoy: la noche polar. Consiste en un fenómeno que se da en invierno, y no en una sola jornada, como parece así dicho en singular, sino, mucho más extendido en el tiempo.

Ahí radica lo asombroso. Desde muy pequeños aprendemos que el día tiene 24 horas y lo que marca su comienzo es la salida del sol (porque es cuando generalmente emprendemos las faenas), aunque en realidad el inicio objetivo es a las 12:00 am y no acaba cuando anoche sino hasta que se completa el ciclo. No obstante, hay lugares donde los días, los que identificamos por la luz solar, son variables: muy cortos con noches muy largas.

Pero lo desquiciante es lo siguiente: en época invernal hay zonas donde un día anochece y no amanece hasta muchas horas después, puede ser desde 24 hasta meses, dependerá de la localización. En cualquier caso es un exceso, y por tanto genera confusión e impone nuevas rutinas, además de una oscuridad desfasada que nos resulta no natural a quienes no lo vivimos.

Quisiera escribir desde la experiencia, pero solo me toca hacerlo desde la lectura y los audiovisuales que acumulo en la memoria. De eso se trata la “noche polar”, que además de fría, es larga, y como bien indica el nombre, ocurre en zonas extremas del planeta: al norte del Círculo Polar Ártico y al sur del Círculo Polar Antártico.

Claro, no quiere decir que todo el tiempo es noche cerrada de oscuridad total como las que creemos, sin luna ni estrellas. Por momentos hacia el horizonte se puede ver una inusual y lejana luz solar que teñirá las jornadas de unos matices muy bonitos que podremos ver en fotografías más abajo. Pero de que no brota ese día luminoso de cielo azul y sol colgando del cielo, no.

Lógicamente esto de tener el sol por debajo de la línea del horizonte sucede en áreas pobladas. Allí sus comunidades han tenido que aprender distintas formas de subsistir gracias al desafío que implica, incluso, no saber si es de “día” o de “noche”; si es que esto aplica.

Estudios indican que este acontecimiento puede afectar al ritmo circadiano y el sueño, o inducir depresión. Las personas en esas áreas se adaptan, utilizan lámparas especiales, establecen rutinas, intentan continuar con sus agendas mientras lo permitan las crudas temperaturas invernales.

Los animales salvajes también aplican medidas para sobrevivir. Algunos hibernan, otros permanecen en cuevas con las provisiones que logran acumular, pero limitando sus movimientos para conservar toda la energía posible en una temporada difícil de frio y noches parciales, en lo que sería el “día”, y luego totales.

La noche polar está sucediendo ahora mismo. En algunos lugares terminará en enero, en los más cercanos a los polos todavía quedan varios meses más.

Quizás otro texto lo dedicaremos al fenómeno contrario: “sol de medianoche” o “día polar”. Como es de imaginar, se da cuando el sol se mantiene sobre el horizonte durante 24 horas o más. (Texto y Foto: Cubasí)