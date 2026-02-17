Mensaje de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba

Italia, 17 feb.- La Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Amistad, aprobó el siguiente orden del día: La gravísima situación que está viviendo Cuba como consecuencia de la extraordinaria agresión llevada a cabo por el gobierno de Donald Trump y su acólito Marco Rubio con el bloqueo de todos los suministros de petróleo, impone la más firme condena de dicha agresión y la multiplicación de todos los esfuerzos de solidaridad con el pueblo cubano y su Revolución.

Cuba no representa una amenaza para ningún país del mundo. Por el contrario, representa lo más humano que una sociedad puede construir para el disfrute de los derechos fundamentales de todos los individuos que la componen, al tiempo que siempre se ha esforzado por ofrecerlos en todos los rincones del planeta, garantizando su cooperación y solidaridad en materia de salud y educación.

La verdadera amenaza, no solo para Cuba, sino para toda la humanidad, la representa hoy el Gobierno de los Estados Unidos, que no muestra ningún pudor en atacar con todos los medios, ya sean militares o económicos, a cualquiera que no acepte subordinarse a sus intereses, los intereses de un país que querría ser un imperio, pero que se hunde cada día más en una crisis económica y civilizatoria.

Por ello, la ANAIC reafirma su solidaridad total e inquebrantable con el pueblo cubano y su Revolución moviliza todas sus fuerzas para multiplicar las acciones de solidaridad material y política hace un llamamiento a toda la sociedad italiana, personas y organizaciones, para que contribuyan a este esfuerzo de solidaridad, devolviendo hoy en parte esa ayuda desinteresada que Cuba supo brindarnos en el momento de nuestra mayor dificultad.

Destaca dos objetivos importantes: Relanzar con fuerza la campaña de recaudación de fondos ENERGÍA PARA LA VIDA – ILUMINEMOS CUBA. Expresar su total apoyo al proyecto de la Flotilla “Nuestra América”, comprometiéndose a identificar las formas de apoyarla concretamente. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)