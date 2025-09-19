Maduro envía un claro mensaje al imperialismo

Moscú, 19 sep.- Nicolás Maduro envió un claro mensaje a Occidente, especialmente a los países imperialistas que amenazan a Venezuela, como EE.UU., diciéndoles que él como patriota y bolivariano no tiene precio ni se le vende a nadie.

“Maduro no tiene precio, Maduro no se le vende a nadie, el pueblo de Venezuela no tiene precio, no se le vende a nadie”, expresó el mandatario venezolano haciendo alusión a la Administración de Donald Trump, durante un acto de Gobierno en el estado La Guaira.

El presidente advirtió que él es un dignatario soberano que no tiene ningún tipo de deuda con sus adversarios políticos. “El imperialismo sabe muy bien que nosotros no tenemos precio, que yo no tengo deudas con ellos, no tengo deudas ni con el imperialismo ni con la oligarquía vendepatria, no les debo nada”, subrayó.

Maduro remarcó que por eso el mundo sabe que él es un presidente independiente e independentista. “No le debo nada a nadie, al único que le debo algo es al pueblo de Venezuela, le debo mi vida al pueblo de Venezuela”, agregó.

La palabras del mandatario venezolano se dan en medio de una peligrosa escalada de tensiones en América Latina y el Caribe promovidas por EE.UU., que con su despliegue de tropas a través del Comando Sur mantiene a la región amenazada con aires de guerra y bajo un ambiente de incertidumbre. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)