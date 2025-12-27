La mejor celebración: produciendo

La Habana, 27 dic.- Una jornada de trabajo voluntario y productivo en organopónicos de todo el país fue convocada para el próximo domingo por la Comisión Organizadora del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y los sindicatos nacionales con motivo del aniversario 38 del Movimiento de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, creado el 27 de diciembre de 1987 por iniciativa el líder al frente de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Según señaló el presidente de la Comisión, Osnay Miguel Colina Rodríguez, será además en saludo al aniversario 67 del triunfo de la Revolución y la llegada del Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

También subrayó que el aporte voluntario dominical será en organopónicos porque la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar constituye una fortaleza para la consolidación de los sistemas alimentarios locales en el marco de la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Además, se corresponde con el propósito del Ministerio de la Agricultura de celebrar el cumpleaños 38 del programa con todas las instalaciones existentes en producción apelando al talento de su gente, la ciencia y la innovación, y la agroecología para mitigar las carencias de insumos que limitan poder satisfacer las demandas crecientes de la población.

Por su loable desempeño durante estos años, la Central de Trabajadores de Cuba instituyó el 27 de diciembre como Día del Trabajador de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)