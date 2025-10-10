Iniciará este viernes campaña cafetalera en Cuba

La Habana, Cuba. – Todo está listo para que mañana 10 de Octubre, fecha del inicio en 1868 de la primera de nuestras tres guerras de independencia, comience la Campaña Tabacalera en Cuba.

William Licourt González, secretario general del Sindicato Nacional Agropecuario, Forestal y Tabacalero, informó que el compromiso de los obreros del sector es sobrecumplir el plan producción previsto para la etapa del importante rublo exportable.

Añadió que en la campaña intervendrán más de 10 mil usufructuarios, unidos a los integrantes de las Unidades Empresariales de Base y a las Unidades Básicas de Producción y cooperativas agropecuarias del país.

Añadió que la Campaña Tabacalera que comienza este viernes se desarrollará de conjunto con los Organismos Superiores de Dirección Empresarial y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. (Tomado de Radio Reloj)