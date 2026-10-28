Otorgan premio Doctora Honoris Causa a la escritora floridana Elena María Obregón Navarro

Florida, Camagüey, 28 oct.- La escritora Elena María Obregón Navarro recibió el premio de Doctora Honoris Causa en Literatura y Humanismo otorgado por la Academia Mundial de Literatura Moderna Costarricense, según informó esa institución en una nota fechada en San José, Costa Rica.

El reconocimiento destaca su trayectoria en la difusión de la cultura y su aporte literario, así como su vocación humanista y labor en favor de la paz. Obregón Navarro también se desempeña como Consejera de Honor de la Concordia y Relaciones Sociales de la Generación del 23 Parnaso Siglo XXI.

La Academia Mundial de Literatura Moderna Costarricense, tiene una trayectoria de más de treinta y cinco años, dedicada a educar, enseñar y reconocer a aquellas personas humanistas en diversas carreras profesionales que se destacan por sus artes y aportes a la sociedad. Su labor de reconocimiento a personalidades en la actualidad se expande a los cinco continentes a través de las redes sociales.

La Academia valoró la sensibilidad y el compromiso social presentes en la obra de la poeta floridana Elena María Obregón Navarro, y señaló que la distinción reconoce sus contribuciones a la literatura, el humanismo y la cultura de paz.

El diploma fue registrado el 20 de octubre de 2026 y firmado por Alondra Gutiérrez Vargas, presidenta fundadora vitalicia; Marco Leandro, vicepresidente; Guss Quiróz, mánager editor; e Isis Gutiérrez, directora.

La distinción de Doctora Honoris Causa en Literatura y Humanismo, otorgado por la Academia Mundial de Literatura Moderna Costarricense a la trayectoria de Elena María Obregón Navarro, constituye un reconocimiento a su aporte a la literatura y la cultura internacional. (Texto y foto: Ailen Vargas Abella/Radio Florida) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)